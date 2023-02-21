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Клебо рассказал, почему готовился к ЧМ отдельно от команды

Клебо рассказал, почему готовился к ЧМ отдельно от команды
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о подготовке к чемпионату мира по лыжным видам спорта, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения). Пока вся норвежская команда проводила сбор на базе в Шейкампене (Норвегия), Клебо готовился к мировому первенству в горах Италии.

«Для того чтобы отказаться от такого варианта подготовки, мне требуется довольно веская причина. Изначально я надеялся, что все поедут на высотные курорты.

Есть ли у меня интерес, чтобы кто-то ещё готовился со мной в горах? На самом деле нет, но было бы интересно посмотреть. Я хотел бы, чтобы все были на высоте, но мы приняли разные решения», — приводит слова Клебо VG.

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