Крюгер прокомментировал подготовку Клебо к ЧМ отдельно от команды

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хегстад Крюгер прокомментировал подготовку лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клебо к чемпионату мира по лыжным гонкам отдельно от команды. Пока вся норвежская команда проводила сбор на базе в Шейкампене (Норвегия), Клебо готовился к мировому первенству в горах Италии.
«Это вообще не имеет никакого значения. Я не могу сказать, что он устанавливает стандарты для команды или чрезвычайно важен для остальной группы. Его отсутствия мы почти не замечали. Я верю, что наш вариант подготовки позволит конкурировать с теми, кто готовился на высоте.
Йоханнес задаёт планку? У нас немного отличаются тренировки, вчера у дистанционной команды была немного другая работа, чем у спринтеров. И у нас здесь по-прежнему так много хороших лыжников, что нас более чем достаточно. Всегда найдётся тот, кто может задать стандарт. Нет никакой проблемы.
Я думаю, что Клебо будет нелегко завоевать шесть золотых медалей из шести. Есть много людей, находящихся в прекрасной форме, даже несмотря на то, что у нас была разная подготовка», — приводит слова Крюгера VG.
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