Пол Голберг высказался о трассе на чемпионате мира в Планице

Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал спринтерскую трассу на чемпионате мира, который пройдёт в Планице (Словения), после тренировки утром 20 февраля.

«Крутые повороты? Мы обсудили, как, по нашему мнению, это будет происходить. Последовательность поворотов незадолго до подъёма здесь особенная. Там все хотят идти по кратчайшему маршруту и бывает сложно найти место на трассе.

Подкова после спуска? Поворот наступает в решающий момент. Я думаю, что надо быть в хорошей позиции, прежде чем выходить на стадион. Если вы увидите меня там на пятом или шестом месте, это не потому, что таков план», — приводит слова Голберга Dagbladet.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).