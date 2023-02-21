Крюгер ответил на критику по поводу двухэтажного трейлера для VIP-гостей сборной Норвегии
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Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хегстад Крюгер ответил на критику со стороны лыжного сообщества по поводу двухэтажного трейлера для VIP-гостей, который норвежцы разместили на платной парковке у входа на стадион в Планице. В частности, бывшая словенская лыжница Петра Майдич заявила, что такой поступок ущемляет маленькие сборные.
«Здесь и мы, и зрители, и спонсоры будем встречаться и общаться с прессой. Нам необходимо небольшое шоу вокруг сборной. Те, кто приходит поддержать нас, зрители и спонсоры, являются важной частью этого. Они заслуживают свой собственный трейлер. Это просто здорово», — приводит слова Крюгера Nettavisen.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).
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