Крюгер ответил на критику по поводу двухэтажного трейлера для VIP-гостей сборной Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хегстад Крюгер ответил на критику со стороны лыжного сообщества по поводу двухэтажного трейлера для VIP-гостей, который норвежцы разместили на платной парковке у входа на стадион в Планице. В частности, бывшая словенская лыжница Петра Майдич заявила, что такой поступок ущемляет маленькие сборные.

«Здесь и мы, и зрители, и спонсоры будем встречаться и общаться с прессой. Нам необходимо небольшое шоу вокруг сборной. Те, кто приходит поддержать нас, зрители и спонсоры, являются важной частью этого. Они заслуживают свой собственный трейлер. Это просто здорово», — приводит слова Крюгера Nettavisen.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).