Тренер сборной Швеции оценил двухэтажный трейлер для VIP-гостей команды Норвегии

Тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём назвал хорошим маркетинговым ходом со стороны норвежской команды поставить двухэтажный трейлер для VIP-гостей у входа на стадион в Планице (Словения), где с 22 февраля по 5 марта пройдёт чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам.
«Это грамотный маркетинг, и, насколько я понимаю, этот трейлер для спонсоров. Норвегия — самая богатая сборная здесь, поэтому малым странам, вероятно, немного больно видеть, что она становится такой большой, потому что у них нет возможности сделать это. Здесь у нас также будет много спонсоров, но у нас не будет трейлера, стоящего впереди. Со своей стороны, Норвегия может делать то, что хочет. Если у вас есть деньги, вы должны их использовать», — приводит слова Бистрёма Nettavisen.
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