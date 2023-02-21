Тренер сборной Швеции оценил двухэтажный трейлер для VIP-гостей команды Норвегии

Тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём назвал хорошим маркетинговым ходом со стороны норвежской команды поставить двухэтажный трейлер для VIP-гостей у входа на стадион в Планице (Словения), где с 22 февраля по 5 марта пройдёт чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам.

«Это грамотный маркетинг, и, насколько я понимаю, этот трейлер для спонсоров. Норвегия — самая богатая сборная здесь, поэтому малым странам, вероятно, немного больно видеть, что она становится такой большой, потому что у них нет возможности сделать это. Здесь у нас также будет много спонсоров, но у нас не будет трейлера, стоящего впереди. Со своей стороны, Норвегия может делать то, что хочет. Если у вас есть деньги, вы должны их использовать», — приводит слова Бистрёма Nettavisen.