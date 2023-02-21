Тренер сборной Норвегии ответил на критику по поводу двухэтажного трейлера для VIP-гостей

Тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум высказался о критике со стороны лыжного сообщества по поводу двухэтажного трейлера для VIP-гостей, который норвежцы разместили на парковке у входа на стадион в Планице. В частности, бывшая словенская лыжница Петра Майдич заявила, что такой поступок ущемляет маленькие сборные и команды гораздо больше нуждаются в этих местах.

«Нас критикуют за всё. Нас критикуют за то, о чём мы не спрашиваем, нас критикуют за то, что мы спрашиваем. Мы ничего не можем сделать, не получив критики, но мы хорошо живём с этим», — приводит слова Носсума Nettavisen.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).