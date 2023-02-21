Швед Порома отреагировал на включение Большунова и Непряевой в ролик-анонс ЧМ

Шведский лыжник Вильям Порома высказался о видеоанонсе чемпионата мира по лыжным видам спорта, в который были включены россияне Александр Большунов и Наталья Непряева.
«Предыдущий чемпионат мира прошёл, он всё-таки был, так что это часть истории. Наверное, хорошо, что россияне были там, но стоит ли соревноваться с ними сейчас — другой вопрос.
Странно ли, что в промо есть русские? Да, но всё равно это сложный вопрос. Их достижения — часть истории, но рекламировать то, что с ними происходит, не стоит», — приводит слова Порома Nettavisen.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.
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