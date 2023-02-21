«Они не главные герои видео». Нортуг высказался о Большунове и Непряевой в ролике FIS

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг поделился мыслями о включении российских спортсменов Александра Большунова и Натальи Непряевой в ролик-анонс чемпионата мира по лыжным видам спорта.

«Ролик не видел, но не обязательно, чтобы русские были в нём. Они принимали участие во всех ЧМ в прошлом, поэтому сложно найти клипы, в которых они бы тоже не участвовали. Россияне не главные герои видео, оно, вероятно, просто исчезнет», — цитирует Нортуга Nettavisen.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.