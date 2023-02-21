Йохауг: я могу выступить на чемпионате мира, но не буду этого делать

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мыслями о предстоящем чемпионате мира, где она будет выступать экспертом.
«В начале сезона мне казалось совершенно нормальным стоять в стороне от событий, но сейчас чемпионат мира, и теперь я нахожусь в состоянии «я тоже хочу быть там». Так что я могу сейчас выступить. Но не буду этого делать. Очень жду чемпионата мира, думаю, это будет громкое событие для норвежской сборной», — сказала Йохауг в своём подкасте.
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
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