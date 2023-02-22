Названы финские лыжники, которые проведут первые гонки на чемпионате мира. Полный список

Финская сборная представила список спортсменов, которые будут участвовать в спринте и скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).

Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль:

Ясми Йоэнсуу (28 место в личном зачёте Кубка Мира)

Анне Кюллёнен (27)

Ясмин Кяхяря (65)

Юханна Матинтало (37)

Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль:

Вилле Ахонен (100)

Нийло Мойланен (45)

Йони Мяки (49)

Лаури Вуоринен (53)

Мужчины. Скиатлон 2 х 15 км:

Пертту Хювяринен (18)

Реми Линдхоль (48)

Ийво Нисканен (68)

Арси Руусканен (66)

Женщины. Скиатлон 2 х 7.5 км:

Анне Кюллёнен (27)

Кертту Нисканен (3)

Эвелийна Пийппо (54)

Криста Пярмякоски (9)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Словении начинается сегодня 22 февраля 2023 года. Турнир пройдёт до 5 марта.