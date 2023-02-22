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Названы финские лыжники, которые проведут первые гонки на чемпионате мира. Полный список

Названы финские лыжники, которые проведут первые гонки на чемпионате мира. Полный список
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Финская сборная представила список спортсменов, которые будут участвовать в спринте и скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).

Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль:

Ясми Йоэнсуу (28 место в личном зачёте Кубка Мира)
Анне Кюллёнен (27)
Ясмин Кяхяря (65)
Юханна Матинтало (37)

Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль:

Вилле Ахонен (100)
Нийло Мойланен (45)
Йони Мяки (49)
Лаури Вуоринен (53)

Мужчины. Скиатлон 2 х 15 км:

Пертту Хювяринен (18)
Реми Линдхоль (48)
Ийво Нисканен (68)
Арси Руусканен (66)

Женщины. Скиатлон 2 х 7.5 км:

Анне Кюллёнен (27)
Кертту Нисканен (3)
Эвелийна Пийппо (54)
Криста Пярмякоски (9)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Словении начинается сегодня 22 февраля 2023 года. Турнир пройдёт до 5 марта.

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