Вяльбе: в FIS дали понять, что скучают по российским лыжникам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что включение Александра Большунова и Натальи Непряевой в ролик-анонс чемпионата мира — 2023 показывает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) скучает по российским спортсменам. Позднее пресс-атташе FIS Синне Дюрхауг извинилась за ситуацию.

«Я думаю, это ещё раз доказывает, как FIS скучает по российским спортсменам. Российские лыжники являются единственными в мире, кто создаёт настоящую конкурентную борьбу, и это привлекает огромный интерес зрителей. Подобный ляп со стороны пресс-атташе FIS ещё раз доказывает, что им без нас плохо и скучно!», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).