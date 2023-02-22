Сундлинг о погоде в Планице: надо скрестить пальцы, чтобы не было как в прошлый раз

Олимпийская чемпионка шведская лыжница Йонна Сундлинг надеется, что на грядущем чемпионате мира в Планице (Словения) погода не будет такой же плохой как на этапе Кубка мира в 2019 году.

«То гремел гром, то град, то дождь, то ветер через раз. Если здесь плохая погода, она может быть действительно плохой погодой. Вы просто должны скрестить пальцы, чтобы не было как в прошлый раз», — приводит слова шведки Expressen.

На данный момент в Словении стабильные условия, хоть и очень тёплые: температурой поднималась выше 10 градусов в понедельник 20 февраля. Но достаточно следить за прогнозами погоды в последние дни, чтобы понимать, что случиться может всё что угодно. Прогнозы постоянно меняются от предупреждений о ливнях до солнечных лучей. Прямо сейчас данные указывают на то, что в выходные может ожидаться проливной дождь и пониженное атмосферное давление.

Напомним, чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам в Словении пройдёт с 22 февраля по 5 марта.