Сван: все пятеро шведок могут выиграть золото в спринте

Обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках, шведская лыжница Линн Сван поделилась ожиданиями от спринта на чемпионате мира — 2023, который стартует в Планице (Словения). Напомним, что Сван в январе этого года вернулась к соревнованиям после почти двухлетнего отсутствия из-за травмы.
«Если ты представляешь Швецию на старте гонки чемпионата мира, то надо идти за медалью и победой. Все пятеро попавших в заявку на спринт шведок могут забрать это золото.
Я чувствую себя хорошо, и очень заряжена. Я с нетерпением жду возможности увидеть, на что способна. Я чувствую спокойствие и испытываю чувство уверенности в себе. У нас всё получится.
Я, наверное, буду удовлетворена только в том случае, если финиширую первой, но независимо от того, как всё пройдёт, я уже горжусь после того пути, который я прошла за последние два года», — приводит слова Сван SVT.
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