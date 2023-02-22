Норвежские лыжники тренировались с голым торсом. Они жалуются на жару
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Лыжники сборной Норвегии во вторник, 21 февраля, тренировались с голым торсом и тонких трико из-за жары. Температура в Планице (Словения), где пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам, поднималась выше нуля градусов.
«Погода, конечно, хорошая, но я бы сказал, что слишком жарко. Вижу, что прогноз погоды меняется час за часом, так что теперь всю следующую неделю будет холоднее. Я думаю, тогда всё будет немного по-другому. Думаю, уже не придётся заниматься с голым торсом», — приводит слова Харальда Эстберга Амундсена Nettavisen.
Согласно прогнозам, начиная с четверга и до выходных погода в Планице ухудшится. В городе ожидаются осадки и похолодание.
Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023 пройдёт с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения).
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