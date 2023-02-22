Сборная Норвегии назвала участников спринта на ЧМ в Планице

Сборная Норвегии объявила участников женского и мужского спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). Медали в спринтерских гонках разыграют уже в четверг, 23 февраля 2023 года.

Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль:

1. Тириль Уднес Венг (первое место в общем зачёте Кубка мира).

2. Лотта Уднес Венг (восьмое место).

3. Кристине Ставос Шистад (43-е место).

4. Анна Свендсен (49-е место).

Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль:

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (первое место в общем зачёте Кубка мира).

2. Пол Голберг (второе место).

3. Эвен Нортуг (25-е место).

4. Эрик Вальнес (27-е место).

5. Ховард Солос Тёугбёль (30-е место).

Мужская сборная Норвегии имеет право заявить пять участников, потому что Йоханнес Клебо является действующим чемпионом мира в данном виде и имеет дополнительную квоту.

Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года.