Сборная Норвегии назвала участников спринта на ЧМ в Планице

Сборная Норвегии объявила участников женского и мужского спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). Медали в спринтерских гонках разыграют уже в четверг, 23 февраля 2023 года.
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль:
1. Тириль Уднес Венг (первое место в общем зачёте Кубка мира).
2. Лотта Уднес Венг (восьмое место).
3. Кристине Ставос Шистад (43-е место).
4. Анна Свендсен (49-е место).
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль:
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (первое место в общем зачёте Кубка мира).
2. Пол Голберг (второе место).
3. Эвен Нортуг (25-е место).
4. Эрик Вальнес (27-е место).
5. Ховард Солос Тёугбёль (30-е место).
Мужская сборная Норвегии имеет право заявить пять участников, потому что Йоханнес Клебо является действующим чемпионом мира в данном виде и имеет дополнительную квоту.
Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года.
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