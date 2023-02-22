Швейцарец Валерио Гронд не выступит в индивидуальном спринте на ЧМ в Планице

22-летний швейцарский лыжник Валерио Гронд не сможет принять участия в индивидуальном спринте классическим стилем на чемпионате мира, который стартовал в Планице (Словения).
Гронд ещё не приехал в расположение национальной команды в Словении, восстанавливаясь от болезни. Вопрос о его участии в командном спринте будет решаться позже, сообщает SRF.
В текущем сезоне Валерио Гронд вместе с Яником Рибли занял третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в Ливиньо (Италия). В индивидуальном спринте швейцарский лыжник трижды попадал в десятку сильнейших на этапах Кубка мира.
Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года.
Индивидуальный спринт классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдёт в четверг, 23 февраля.
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