19-летний лыжник из Армении преодолел квалификационный этап на чемпионате мира в Планице
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19-летний лыжник из Армении Спартак Восканян занял третье место в квалификационной гонке на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Этот результат позволит Восканяну выступить в основной гонке с раздельного старта на ЧМ.
Лыжные гонки. Чемпионат мира – 2023, Планица. Квалификация. Мужчины, 10 км
1. Альберт Йонссон (Исландия) – 26.47,10.
2. Манес Силва (Бразилия) – отставание 52,80.
3. Спартак Восканян (Армения) +1.03,2.
4. Стивенсон Савар (Гаити) +1.09,80.
5. Дагур Бенедиктссон (Исландия) +1.11,80.
6. Адам Буки (Венгрия) +1.26,30.
Завтра, 23 февраля, на ЧМ пройдут классические спринтерские гонки у женщин и мужчин. Квалификации начнутся в 14:00 и 14:40 мск соответственно.
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