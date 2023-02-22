19-летний лыжник из Армении преодолел квалификационный этап на чемпионате мира в Планице

19-летний лыжник из Армении Спартак Восканян занял третье место в квалификационной гонке на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Этот результат позволит Восканяну выступить в основной гонке с раздельного старта на ЧМ.

Лыжные гонки. Чемпионат мира – 2023, Планица. Квалификация. Мужчины, 10 км

1. Альберт Йонссон (Исландия) – 26.47,10.

2. Манес Силва (Бразилия) – отставание 52,80.

3. Спартак Восканян (Армения) +1.03,2.

4. Стивенсон Савар (Гаити) +1.09,80.

5. Дагур Бенедиктссон (Исландия) +1.11,80.

6. Адам Буки (Венгрия) +1.26,30.

Завтра, 23 февраля, на ЧМ пройдут классические спринтерские гонки у женщин и мужчин. Квалификации начнутся в 14:00 и 14:40 мск соответственно.