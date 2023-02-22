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Впервые в истории иранская лыжница пробилась в финальные соревнования чемпионата мира

Иранская лыжница Саманех Бейрами Бахер стала первой в истории своей страны спортсменкой, которая смогла выйти в финальную гонку в рамках чемпионатов мира по лыжным видам спорта.

31-летняя Саманех Бейрами Бахер в квалификации прошла дистанцию в 5 км за 16 минут и 12,4 секунды, заняв восьмое место. Победу в квалификации одержала 47-летняя бразильская лыжница Жаклин Моурао.

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023. Планица (Словения).

Женщины. 5 км. Свободный стиль. Квалификация

1. Жаклин Моурао (Бразилия) — 14.42,0.

2. Луция Медья (Словения) — отставание +7,0.

3. Гийа Бьёрнсдоуттир (Исландия) +34,4.

4. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) +40,9.

5. Ева Дайните (Литва) +52,5...

8. Саманех Бейрами Бахер (Иран) +1.30,40.