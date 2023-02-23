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Шведка Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на ЧМ в Планице

Шведка Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на ЧМ в Планице
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Чемпионат мира — 2023. Словения, Планица.
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.22,89.
2. Эмма Рибом (Швеция) +1,12.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +2,36.
4. Лаура Гиммлер (Германия) +5,12.
5. Майя Дальквист (Швеция) +5,39.
6. Рози Бреннен (США) +6,07.
7. Линн Сван (Швеция) +6,41.
8. Надине Фендрих (Швейцария) +6,84.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +7,02.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
23 февраля 2023, четверг. 14:00 МСК
Окончено

Напомним, в настоящий момент российские лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.

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