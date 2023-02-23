Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Определились составы женских полуфиналов спринта на чемпионате мира в Планице

Определились составы женских полуфиналов спринта на чемпионате мира в Планице
Комментарии

Определились составы полуфинальных забегов спринта в классическом стиле у женщин, который проходит в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Полуфинальный забег №1

Йонна Сундлинг (Швеция);
Эмма Рибом (Швеция);
Кристине Ставос Шистад (Норвегия);
Майя Дальквист (Швеция);
Надине Фендрих (Швейцария);
Тереза Баранова (Чехия).

Полуфинальный забег №2

Лаура Гиммлер (Германия);
Рози Бреннен (США);
Линн Сван (Швеция);
Тириль Уднес Венг (Норвегия);
Йоханна Хагстрём (Швеция);
Джулия Керн (США).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023