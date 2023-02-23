Определились составы женских полуфиналов спринта на чемпионате мира в Планице
Поделиться
Определились составы полуфинальных забегов спринта в классическом стиле у женщин, который проходит в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
Полуфинальный забег №1
Йонна Сундлинг (Швеция);
Эмма Рибом (Швеция);
Кристине Ставос Шистад (Норвегия);
Майя Дальквист (Швеция);
Надине Фендрих (Швейцария);
Тереза Баранова (Чехия).
Полуфинальный забег №2
Лаура Гиммлер (Германия);
Рози Бреннен (США);
Линн Сван (Швеция);
Тириль Уднес Венг (Норвегия);
Йоханна Хагстрём (Швеция);
Джулия Керн (США).
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
19:04
-
18:55
-
18:42
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:29
-
18:24
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:48
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:21
-
17:14
-
16:57
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
15:41
-
15:23
-
15:12
-
15:07
-
14:54
-
14:27
-
14:25
-
14:20
Партнерский контент