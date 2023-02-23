Определились составы женских полуфиналов спринта на чемпионате мира в Планице

Определились составы полуфинальных забегов спринта в классическом стиле у женщин, который проходит в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Полуфинальный забег №1

Йонна Сундлинг (Швеция);

Эмма Рибом (Швеция);

Кристине Ставос Шистад (Норвегия);

Майя Дальквист (Швеция);

Надине Фендрих (Швейцария);

Тереза Баранова (Чехия).

Полуфинальный забег №2

Лаура Гиммлер (Германия);

Рози Бреннен (США);

Линн Сван (Швеция);

Тириль Уднес Венг (Норвегия);

Йоханна Хагстрём (Швеция);

Джулия Керн (США).