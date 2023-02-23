Стали известны составы мужских полуфиналов в спринте классикой на чемпионате мира — 2023
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Определились составы полуфинальных забегов спринта в классическом стиле у мужчин, который проходит в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
Полуфинальный забег №1
Эрик Вальнес (Норвегия);
Йоханнес Клебо (Норвегия);
Калле Хальфварссон (Швеция);
Лука Шанава (Франция);
Эвен Нортуг (Норвегия);
Вилле Ахонен (Финляндия).
Полуфинальный забег №2
Пол Голберг (Норвегия);
Михал Новак (Чехия);
Жуль Шаппа (Франция);
Джеймс Клинтон Скунмейкер (США);
Рено Же (Франция);
Маркус Грате (Швеция).
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