Стали известны составы мужских полуфиналов в спринте классикой на чемпионате мира — 2023

Определились составы полуфинальных забегов спринта в классическом стиле у мужчин, который проходит в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Полуфинальный забег №1

Эрик Вальнес (Норвегия);

Йоханнес Клебо (Норвегия);

Калле Хальфварссон (Швеция);

Лука Шанава (Франция);

Эвен Нортуг (Норвегия);

Вилле Ахонен (Финляндия).

Полуфинальный забег №2

Пол Голберг (Норвегия);

Михал Новак (Чехия);

Жуль Шаппа (Франция);

Джеймс Клинтон Скунмейкер (США);

Рено Же (Франция);

Маркус Грате (Швеция).