Фото: Эрик Вальнес со злости бросил лыжу из-за падения в полуфинале спринта на ЧМ-2023

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, норвежец Эрик Вальнес не сумел пробиться в финал классического спринта на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения).

Вальнес упал по ходу полуфинального забега и финишировал последним. У Эрика сломалась лыжа, которую он со злости бросил после гонки.

Отметим, что Вальнес был одним из претендентов на медали в спринте. Ранее Эрик выиграл квалификацию, а также свой четвертьфинальный забег.