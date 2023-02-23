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Определился состав участников финала мужского спринта классикой на чемпионате мира — 2023

Определился состав участников финала мужского спринта классикой на чемпионате мира — 2023
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Определился состав участников финального забега спринта в классическом стиле у мужчин в рамках чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения).

Вести борьбу за медали в финале будут следующие лыжники:

Йоханнес Клебо (Норвегия);
Жуль Шаппа (Франция);
Пол Голберг (Норвегия);
Михал Новак (Чехия);
Калле Хальфварссон (Швеция);
Лука Шанава (Франция).

Отметим, что основной фаворит данных соревнований — норвежец Йоханнес Клебо. Он является двукратным олимпийским чемпионом в данной дисциплине, а также двукратным чемпионом мира.

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