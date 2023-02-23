Определился состав участников финала мужского спринта классикой на чемпионате мира — 2023

Определился состав участников финального забега спринта в классическом стиле у мужчин в рамках чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения).

Вести борьбу за медали в финале будут следующие лыжники:

Йоханнес Клебо (Норвегия);

Жуль Шаппа (Франция);

Пол Голберг (Норвегия);

Михал Новак (Чехия);

Калле Хальфварссон (Швеция);

Лука Шанава (Франция).

Отметим, что основной фаворит данных соревнований — норвежец Йоханнес Клебо. Он является двукратным олимпийским чемпионом в данной дисциплине, а также двукратным чемпионом мира.