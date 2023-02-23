Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йонна Сундлинг выиграла финал спринта на чемпионате мира

Йонна Сундлинг выиграла финал спринта на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

В Планице (Словения) завершился финал женского спринта свободным стилем на чемпионате мира — 2023 по лыжным видам спорта. Его победительницей стала шведка Йонна Сундлинг. Второе место по итогам гонки заняла её соотечественница Эмма Рибом. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка Майя Дальквист.

Лыжные гонки. Чемпионат мира-2023, Планица. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Финал. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.21,67.
2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,87 секунды.
3. Майя Дальквист (Швеция) +8.06.
4. Линн Сван (Швеция) +5,88.
5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +10,93.
6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +27,29.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
23 февраля 2023, четверг. 17:50 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:21.67
2
Эмма Рибом
Швеция
+0.87
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.45

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023