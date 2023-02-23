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Йонна Сундлинг выиграла финал спринта на чемпионате мира

В Планице (Словения) завершился финал женского спринта свободным стилем на чемпионате мира — 2023 по лыжным видам спорта. Его победительницей стала шведка Йонна Сундлинг. Второе место по итогам гонки заняла её соотечественница Эмма Рибом. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка Майя Дальквист.

Лыжные гонки. Чемпионат мира-2023, Планица. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Финал. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.21,67.

2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,87 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) +8.06.

4. Линн Сван (Швеция) +5,88.

5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +10,93.

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +27,29.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).