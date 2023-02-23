Йоханнес Клебо стал победителем классического спринта на чемпионате мира — 2023 в Планице

В Планице (Словения) состоялся финал мужского спринта в классическом стиле в рамках чемпионата мира – 2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион «Тур де Ски», норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

4. Михал Новак (Чехия) +5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.

6. Лука Шанава (Франция) +32,27.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.