Йоханнес Клебо догнал Александра Большунова по количеству медалей, завоёванных на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо догнал россиянина Александра Большунова по количеству медалей с чемпионатов мира. Теперь у спортсменов по восемь наград.

Важно отметить, что из восьми наград с ЧМ у Клебо семь золотых и одна бронзовая. При этом у Большунова только одно золото 2021 года в скиатлоне, а также шесть серебряных медалей и одно бронза.

Свою восьмую медаль Клебо завоевал сегодня, 23 февраля на чемпионате мира — 2023, который проходит в Планице (Словения). Йоханнес без проблем выиграл спринт в классическом стиле.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

4. Михал Новак (Чехия) +5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.

6. Лука Шанава (Франция) +32,27.