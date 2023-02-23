Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо догнал Александра Большунова по количеству медалей, завоёванных на ЧМ

Йоханнес Клебо догнал Александра Большунова по количеству медалей, завоёванных на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо догнал россиянина Александра Большунова по количеству медалей с чемпионатов мира. Теперь у спортсменов по восемь наград.

Важно отметить, что из восьми наград с ЧМ у Клебо семь золотых и одна бронзовая. При этом у Большунова только одно золото 2021 года в скиатлоне, а также шесть серебряных медалей и одно бронза.

Свою восьмую медаль Клебо завоевал сегодня, 23 февраля на чемпионате мира — 2023, который проходит в Планице (Словения). Йоханнес без проблем выиграл спринт в классическом стиле.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.
4. Михал Новак (Чехия) +5,90.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.
6. Лука Шанава (Франция) +32,27.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023