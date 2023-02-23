«Это полная задница». Эрик Вальнес высказался о падении в полуфинале спринта на ЧМ-2023

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте Эрик Вальнес высказался о том, что не сумел пробиться в финал классического спринта на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения). По ходу полуфинального забега у норвежца сломалась лыжа, в результате чего он занял последнее место.
«Нет, это полная задница. Это невозможно описать по-другому. Я почувствовал, что получил мощный удар по лыже, но я ещё не пересматривал видеоповтор этого момента», — приводит слова Вальнеса ABC Nyheter.
Эрик Вальнес был одним из претендентов на медали в спринте. Ранее норвежец выиграл квалификацию и свой четвертьфинал, но упал по ходу полуфинального забега, в котором финишировал последним. У Вальнеса сломалась лыжа, которую он со злости бросил после гонки.
Победителем мужского спринта в классическом стиле в рамках чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения) стал пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клебо.
- 23 февраля 2023
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