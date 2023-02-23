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Йоханнес Клебо выиграл пятый подряд спринт на крупном международном турнире

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал пятую подряд золотую медаль в спринте на крупных турнирах (чемпионатах мира и Олимпийских играх).

Это случилось на чемпионате мира — 2023, который проходит в Планице (Словения). Йоханнес без проблем выиграл спринт в классическом стиле.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

4. Михал Новак (Чехия) +5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.

6. Лука Шанава (Франция) +32,27.

Отметим, что серия Клебо из побед в спринтах началась ещё на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане.