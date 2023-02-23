Фото: норвежец Пол Голберг не смог сдержать слёз после финала спринта на ЧМ-2023

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг не смог сдержать слёз после завоевания серебряной медали в классическом спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Для Голберга это первая личная медаль на таком крупном турнире.

Ранее в активе Голберга были лишь две эстафетные медали — серебряная с Олимпиады-2022 и золотая с чемпионата мира — 2021.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) + 2,24.

4. Михал Новак (Чехия) + 5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) + 11,64.

6. Лука Шанава (Франция) + 32,27.