Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фото: норвежец Пол Голберг не смог сдержать слёз после финала спринта на ЧМ-2023

Фото: норвежец Пол Голберг не смог сдержать слёз после финала спринта на ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг не смог сдержать слёз после завоевания серебряной медали в классическом спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Для Голберга это первая личная медаль на таком крупном турнире.

Ранее в активе Голберга были лишь две эстафетные медали — серебряная с Олимпиады-2022 и золотая с чемпионата мира — 2021.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) + 2,24.
4. Михал Новак (Чехия) + 5,90.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) + 11,64.
6. Лука Шанава (Франция) + 32,27.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023