Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классическом спринте на чемпионате мира

Сегодня, 23 февраля, в Планице (Словения) состоялся финал мужского спринта в классическом стиле в рамках чемпионата мира – 2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион «Тур де Ски», норвежец Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

4. Михал Новак (Чехия) +5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.

6. Лука Шанава (Франция) +32,27.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.