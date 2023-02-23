Шведская лыжница Сундлинг выиграла спринт на ЧМ-2023 в борьбе с соотечественницами. Видео

В финале женского спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице, как и ожидалось, было противостояние шведских и норвежских лыжниц. Однако норвежки Кристине Ставос Шистад и Тириль Уднес Венг не сумели навязать соперницам борьбу за медали.

Лыжницы достаточно быстро разделились на пары. Представительницы Швеции Йонна Сундлинг и Эмма Рибом вели борьбу за золото, Майя Дальквист и Линн Сван – за бронзу. Пьедестал получился полностью шведским: на него поднялись Сундлинг, Рибом и Дальквист.

Сундлинг стала победительницей спринтерской гонки на втором чемпионате мира подряд. Впервые она выиграла личный спринт на первенстве планеты 2021 года в Оберстдорфе. В 2022 году, на Олимпийских играх в Пекине Сундлинг также завоевала золото в спринте.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.