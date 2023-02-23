Петтер Нортуг выступил против возвращения Алексея Полторанина в лыжные гонки

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил, что не понимает причин возвращения в спорт после дисквалификации за допинг 35-летнего представителя Казахстана Алексея Полторанина, с которым норвежский лыжник соперничал до завершения карьеры.
«Если бы решал я, его бы больше никогда не допустили к соревнованиям. Не понимаю, почему он вообще хочет вернуться. У него не будет шансов заявить о себе на Кубке мира. Любой лыжник из сборной Норвегии объедет его с одной палкой», — приводит слова Нортуга Expressen.
Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Полторанин был замешан в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Срок его четырёхлетней дисквалификации за кровяной допинг истекает 1 марта. Полторанин был пойман на допинге вместе с четырьмя лыжниками из Австрии и Эстонии, которые уже завершили карьеру.
- 23 февраля 2023
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