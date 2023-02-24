Норвежский эксперт призвал техделегата FIS собрать чемоданы после решения по Грате

Норвежский эксперт Петтер Скинстад высказался о решении судей не применять санкций в отношении шведского лыжника Маркуса Грате. Скинстад заявил, что технический делегат соревнований Микаэла Сундбаум из Швеции неправильно разобралась в ситуации и должна покинуть чемпионат мира.
Напомним, что на одном из поворотов в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира – 2023, проходящем в Планице (Словения), Грате агрессивно толкался с соперниками, из-за чего норвежец Ховард Солос Тёугбёль и словенец Миха Шименц упали, потеряв шансы на выход в следующую стадию соревнований.
«Движения Грате настолько очевидны, что комментировать их нет необходимости. Предлагаю шведскому техническому делегату собрать чемоданы и как можно скорее вернуться домой», — написал Скинстад в своём «твиттере».
«Сундбаум — главный судья, а её вердикт возмутительно плох, решения непоследовательны. Не очень хорошо выглядит то, что такое решение принимает шведский технический делегат, хотя я понимаю, что национальность тут ни при чём», — приводит слова Скинстада Еxpressen.
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