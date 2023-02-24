Чемпионат мира по лыжным видам спорта: во сколько мужской скиатлон, где смотреть

В Планице (Словения) стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 24 февраля, состоится мужская гонка — скиатлон (30 км).

24 февраля, пятница

17:30. 30 км. Скиатлон, мужчины

Указано московское время.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

Решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.

Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).