Чемпионат мира по лыжным видам спорта: во сколько мужской скиатлон, где смотреть
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В Планице (Словения) стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 24 февраля, состоится мужская гонка — скиатлон (30 км).
24 февраля, пятница
17:30. 30 км. Скиатлон, мужчины
Указано московское время.
Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.
Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).
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