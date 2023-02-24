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Техделегат FIS отказалась отвечать на призыв норвежского эксперта собрать чемоданы

Техделегат FIS отказалась отвечать на призыв норвежского эксперта собрать чемоданы
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Шведский технический делегат на чемпионате мира по лыжным гонкам Микаэла Сундбаум отказалась комментировать эпизод с Маркусом Грате и призыв норвежского эксперта собирать чемоданы и отправляться домой.

Накануне в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира шведский лыжник Маркус Грате агрессивно толкался с соперниками, из-за чего норвежец Ховард Солос Тёугбёль и словенец Миха Шименц упали, потеряв шансы на выход в следующую стадию соревнований. Грате не был дисквалифицирован, а норвежский эксперт Петтер Скинстад предложил Сундбаум собрать чемоданы и отправиться домой.

«Инцидент с Грате? Все заявления должны проходить через директора Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михала Ламплота.

Слова Скинстада? Я не хочу это комментировать», — приводит слова Сундбаум Еxpressen.

Сундбаум проводит свой первый чемпионат мира в статусе ответственного технического делегата. Ранее она работала помощником технического делегата на чемпионатах мира.

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