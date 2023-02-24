Директор FIS допустил, что судьи ошиблись, не дисквалифицировав Маркуса Грате

Директор FIS Михал Ламплот, отвечая на вопросы по поводу инцидента с участием шведского лыжника Маркуса Грате, допустил, что судьи могли принять неправильное решение.

Накануне в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира шведский лыжник Маркус Грате агрессивно толкался с соперниками, из-за чего норвежец Ховард Солос Тёугбёль и словенец Миха Шименц упали, потеряв шансы на выход в следующую стадию соревнований. Грате не был дисквалифицирован.

«Судейская коллегия оценила и обсудила ситуацию во время гонки и приняла решение на основе телевизионных изображений, которые мы смотрели.

Когда мы обсуждали ситуацию позже, мы увидели эпизод с других ракурсов. Это дало нам новый взгляд на инцидент, который мог бы изменить наше решение.

Может ли Грате быть дисквалифицирован постфактум? Нет», — приводит слова Ламплота Еxpressen.