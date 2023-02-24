Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Директор FIS допустил, что судьи ошиблись, не дисквалифицировав Маркуса Грате

Директор FIS допустил, что судьи ошиблись, не дисквалифицировав Маркуса Грате
Аудио-версия:
Комментарии

Директор FIS Михал Ламплот, отвечая на вопросы по поводу инцидента с участием шведского лыжника Маркуса Грате, допустил, что судьи могли принять неправильное решение.

Накануне в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира шведский лыжник Маркус Грате агрессивно толкался с соперниками, из-за чего норвежец Ховард Солос Тёугбёль и словенец Миха Шименц упали, потеряв шансы на выход в следующую стадию соревнований. Грате не был дисквалифицирован.

«Судейская коллегия оценила и обсудила ситуацию во время гонки и приняла решение на основе телевизионных изображений, которые мы смотрели.

Когда мы обсуждали ситуацию позже, мы увидели эпизод с других ракурсов. Это дало нам новый взгляд на инцидент, который мог бы изменить наше решение.

Может ли Грате быть дисквалифицирован постфактум? Нет», — приводит слова Ламплота Еxpressen.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023