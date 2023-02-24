Йоханнес Клебо высказался об отсутствии российских лыжников на чемпионате мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в классическом спринте ответил на вопрос об отсутствии российских лыжников на чемпионате мира, который стартовал в Планице (Словения).
«Этот вопрос задают уже целый год. Немного надоело на него отвечать. Ситуация, из-за которой российских спортсменов здесь нет, когда-нибудь изменится.
На чемпионате я сосредоточен на своих выступлениях. Уже завтра, 24 февраля, мне бежать следующую гонку, а надо ещё успеть насладиться сегодняшним днём. Я сфокусирован на своих заботах», – приводит слова Клебо с пресс-конференции после спринта «Лыжный спорт».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 21 февраля по 5 марта 2023 года в Планице (Словения).
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