«Меня интересуют только спортивные дела». Пол Голберг — об отсутствии россиян на ЧМ
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг прокомментировал отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным гонкам, который стартовал в Планице (Словения). Накануне норвежец стал вторым в классическом спринте, финишировав следом за соотечественником Йоханнесом Клебо.
«Начиная с прошлого февраля я несколько раз высказывался по этому поводу. Я не хочу повторяться. Положение дел не изменилось.
Я поменял своё отношение к этому вопросу в том смысле, что меня интересуют сейчас только спортивные дела», – приводит слова Голберга с пресс-конференции после спринта «Лыжный спорт».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 21 февраля по 5 марта 2023 года в Планице (Словения).
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