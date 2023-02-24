Виктория Карль — о падении: полька наехала на мою палку, я очень зла

Олимпийская чемпионка в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль рассказала об инциденте во время четвертьфинального забега классического спринта на чемпионате мира, который стартовал в Планице (Словения).

На последнем подъёме польская лыжница Изабела Марциш наехала на палку Карль и лишила немку шансов на выход в полуфинал.

«Это был просто несчастный случай. Там было слишком мало места. Она хотела обойти меня и наехала на мою палку. Возможно, было бы лучше, если бы она вышла на полосу позади меня и сэкономила силы.

Я думаю, что это её вина. Если бы там было достаточно места, ничего бы не случилось. Но в этой ситуации она поступила не совсем правильно. Я очень зла, потому что забег складывался хорошо. Но в итоге у меня больше не было шансов», — приводит слова Карль Sport1.de.