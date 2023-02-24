Менеджер сборной Норвегии: директор FIS признал ошибку в ситуации с Маркусом Грате

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг заявил, что на вечернем совещании менеджеров национальных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения) директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот признал, что шведский лыжник Маркус Грате должен был понести наказание за инцидент во время классического спринта.

Напомним, что накануне в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира Маркус Грате агрессивно толкался с соперниками, из-за чего норвежец Ховард Солос Тёугбёль и словенец Миха Шименц упали, потеряв шансы на выход в следующую стадию соревнований. Грате не был дисквалифицирован.

«Я никогда раньше не сталкивался с тем, чтобы судьи признавали, что приняли неправильное решение. Я уважаю FIS за то, что они признали ошибку.

Если у жюри действительно слишком мало времени, чтобы рассмотреть все спорные эпизоды, то нам, возможно, придётся подумать: не увеличить ли нам время разбора спорных ситуаций между заездами? Или нам нужно больше людей для рассмотрения спорных моментов? Это важная вещь, на которую мы должны обратить внимание», — приводит слова Бьервига Nettavisen.