Гида Вествольд Хансен завоевала золото ЧМ в двоеборье, несмотря на падение в гонке

20-летняя норвежка Гида Вествольд Хансен одержала победу в двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

Несмотря на то, что Вествольд Хансен пришлось долго ждать разрешения на прыжок с трамплина HS-102 и менять стартовую позицию, она показала лучший результат и ушла в гонку преследования на 20 секунд раньше соперниц. В ходе гонки Гида уверенно убегала от конкуренток, но после отметки 2 км неожиданно упала. Норвежка потеряла несколько секунд, пока вставала, её преимущество сократилось, но на финише она всё равно была первой.

Второе место заняла немка Натали Армбрустер, бронзовым призёром стала японка Харука Касаи.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Планица, Словения

Женщины. HS-102 + Гонка преследования, 5 км

1. Гида Вествольд Хансен (Норвегия) – 14.27,1.

2. Натали Армбрустер (Германия) – отставание 11,5.

3. Харука Касаи (Япония) +15,7.

4. Ида-Мари Хаген (Норвегия) +29,7.

5. Юна Касаи (Япония) +51,7.

6. Анника Сьефф (Италия) +52,3.