Норвежский лыжник Крюгер выиграл скиатлон на ЧМ-2023, Клебо — второй, Рёте — третий

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) разыграны медали в мужском скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Весь пьедестал получился норвежским. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо, третьим Шур Рёте.

До смены лыж отрыв не удалось создать ни одному из гонщиков. К середине дистанции финн Ийво Нисканен выигрывал у Клебо всего 0,6 секунды. Буквально с первых метров коньковым стилем в отрыв убежали Крюгер и Рёте. К отметке 18,8 км их догнал Клебо, но поддержать темп соотечественников ему не удалось. Уже через километр Йоханнес вновь начал отставать, но было уже ясно, что именно эти три норвежца разыграют места на пьедестале – их отрыв от преследователей составлял полминуты и только увеличивался. Победитель определился к отметке 23,4 км – там Крюгер уже опережал Рёте на 10 секунд, а Клебо — на 25. Судьба серебра решалась на последних двух километрах, когда Клебо догнал и опередил отставшего Рёте.

Напомним, на чемпионате мира – 2021 золото в скиатлоне выиграл Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.

3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.

5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2.

7. Фридрих Мох (Германия) +1.14,9.

8. Жюль Лапьер (Франция) +1.15,4.