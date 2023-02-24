Крюгер впервые в карьере стал победителем гонки на чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) разыграны медали в мужском скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Весь пьедестал получился норвежским. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо, третьим Шур Рёте.

Эта победа стала для Крюгера первой в карьере на чемпионатах мира. Норвежец ранее завоёвывал на мировых первенствах только серебро и бронзу. Он выступал на чемпионатах мира по лыжным видам спорта в 2019 и 2021 годах.

Напомним, на чемпионате мира – 2021 золото в скиатлоне выиграл Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.

3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.