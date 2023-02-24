Дюрхауг: Крюгер порвал Клебо на куски в скиатлоне

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг высказался о победе соотечественника Симена Крюгера в скиатлоне на чемпионате мира в Планице (Словения).

«Крюгер порвал Клебо на куски в скиатлоне. Симен просто поджарил на трассе Рёте и Йоханнеса», — сказал Дюрхауг в эфире Viaplay.

Эта победа стала для Крюгера первой в карьере на чемпионатах мира. Норвежец ранее завоёвывал на мировых первенствах только серебро и бронзу. Он выступал на чемпионатах мира по лыжным видам спорта в 2019 и 2021 годах.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.

3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.

5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2.

7. Фридрих Мох (Германия) +1.14,9.

8. Жюль Лапьер (Франция) +1.15,4.