«Нужно было бежать, не оглядываясь назад». Крюгер эмоционально высказался о победе на ЧМ

Норвежский лыжник Симен Крюгер поделился эмоциями от победы в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в Планице.

«Я мечтал об этом, мне не хватало этого золота. Знал, что сегодня у меня была хорошая возможность, в сложных условиях и на непростом маршруте трассы. Я видел, что у меня был отрыв, поэтому нужно было просто бежать, не оглядываясь назад и надеясь, что это продлится до конца гонки», — цитирует Крюгера NRK.

Эта победа стала для Крюгера первой в карьере на чемпионатах мира. Норвежец ранее завоёвывал на мировых первенствах только серебро и бронзу. Он выступал на чемпионатах мира по лыжным видам спорта в 2019 и 2021 годах.

Напомним, на чемпионате мира – 2021 золото в скиатлоне выиграл Александр Большунов.