Фото: выражение лица Клебо после второго места в скиатлоне

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) разыграны медали в мужском скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Весь пьедестал получился норвежским. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо, третьим Шур Рёте.
После финиша Крюгер и Рёте улыбались и поздравляли друг друга, Клебо же выглядел сердитым и что-то сказал победителю.
Фото: ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ NRK
Фото: ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ NRK
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.
3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.
4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.
5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2.
7. Фридрих Мох (Германия) +1.14,9.
8. Жюль Лапьер (Франция) +1.15,4.
- 24 февраля 2023
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