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«Я напортачил с лыжами». Йоханнес Клебо объяснил поражение в скиатлоне

«Я напортачил с лыжами». Йоханнес Клебо объяснил поражение в скиатлоне
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о выступлении в скиатлоне на чемпионате мира в Планице. Он финишировал вторым. Победу одержал норвежец Симен Крюгер.

«Это была тяжёлая гонка. Этого и ожидал. Я напортачил с заменой лыж. У меня проблемы с креплением. Больше никаких проблем. Думаю, получить золото всё равно было бы сложно. Если есть что-то очевидное, что можно было бы изменить, так это замену лыж», — приводит слова Клебо VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.
3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.
4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.
5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2.
7. Фридрих Мох (Германия) +1.14,9.
8. Жюль Лапьер (Франция) +1.15,4.

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