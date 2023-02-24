«Я напортачил с лыжами». Йоханнес Клебо объяснил поражение в скиатлоне

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о выступлении в скиатлоне на чемпионате мира в Планице. Он финишировал вторым. Победу одержал норвежец Симен Крюгер.

«Это была тяжёлая гонка. Этого и ожидал. Я напортачил с заменой лыж. У меня проблемы с креплением. Больше никаких проблем. Думаю, получить золото всё равно было бы сложно. Если есть что-то очевидное, что можно было бы изменить, так это замену лыж», — приводит слова Клебо VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.

3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.

5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2.

7. Фридрих Мох (Германия) +1.14,9.

8. Жюль Лапьер (Франция) +1.15,4.