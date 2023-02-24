Голберг: мы с Клебо застряли на смене лыж, а Шур и Симен получили преимущество

Норвежский лыжник Пол Голберг, ставший четвёртым в скиатлоне, высказался о результатах гонки.
«Я знал, что что-то произойдёт в результате смены лыж, и, к сожалению, мы с Йоханнесом застряли. Мы потеряли там много секунд. Трое заслуженных призёров шли впереди меня, я ожидал, что они «раскатают одеяло» для меня на трассе, чтобы успеть остановиться в лыжном отсеке и поменять лыжи.
Однако было скользко. Шур и Симен отлично решили эту проблему и получили небольшое преимущество. Совершенно нормально, что сегодня я пришёл четвёртым», — цитирует Голберга TV2.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.
3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.
4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.
5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2.
7. Фридрих Мох (Германия) +1.14,9.
8. Жюль Лапьер (Франция) +1.15,4.
- 24 февраля 2023
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