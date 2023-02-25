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Лыжники получили первые медали чемпионата мира. Йоханнес Клебо вышел дважды

Лыжники получили первые медали чемпионата мира. Йоханнес Клебо вышел дважды
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В Планице (Словения) состоялись первые церемонии награждения победителей и призёров гонок чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта.

Лыжники уже разыграли медали в классических спринтах и в мужском скиатлоне.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Спринт, классический стиль. Женщины, 1,5 км. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.21,67
2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,87.
3. Майя Дальквист (Швеция) +4,45.

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images.

Скиатлон. Мужчины, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.
3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

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