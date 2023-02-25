Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Там только рис был». Криста Пярмякоски пожаловалась на еду на этапе КМ во Франции

«Там только рис был». Криста Пярмякоски пожаловалась на еду на этапе КМ во Франции
Комментарии

Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, финская лыжница Криста Пярмякоски пожаловалась на условия питания на девятом этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция), который прошёл с 27 по 29 января.

«Во Франции было тяжело. Там еды толком не было. В четверг нам давали только рис, а на следующий день – консервированный тунец. Это отразилось на моих результатах. Сейчас, на чемпионате мира ситуация хорошая, мои специальные предпочтения были учтены.

Я приехала в Планицу раньше остальных. Единственное, в ресторане возникли проблемы со смешиванием пасты и лосося. Я просто заказала их по отдельности и смешала», — приводит слова Кристы Iltalehti.

Отметим, что лучшим результатом финки в Ле Рус стало лишь 10-е место.

«Мне невероятно стыдно за это». На лыжном ЧМ возник скандал из-за Большунова и Непряевой «Мне невероятно стыдно за это». На лыжном ЧМ возник скандал из-за Большунова и Непряевой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023