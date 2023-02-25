«Там только рис был». Криста Пярмякоски пожаловалась на еду на этапе КМ во Франции
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Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, финская лыжница Криста Пярмякоски пожаловалась на условия питания на девятом этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция), который прошёл с 27 по 29 января.
«Во Франции было тяжело. Там еды толком не было. В четверг нам давали только рис, а на следующий день – консервированный тунец. Это отразилось на моих результатах. Сейчас, на чемпионате мира ситуация хорошая, мои специальные предпочтения были учтены.
Я приехала в Планицу раньше остальных. Единственное, в ресторане возникли проблемы со смешиванием пасты и лосося. Я просто заказала их по отдельности и смешала», — приводит слова Кристы Iltalehti.
Отметим, что лучшим результатом финки в Ле Рус стало лишь 10-е место.
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