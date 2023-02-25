«Там только рис был». Криста Пярмякоски пожаловалась на еду на этапе КМ во Франции

Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, финская лыжница Криста Пярмякоски пожаловалась на условия питания на девятом этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция), который прошёл с 27 по 29 января.

«Во Франции было тяжело. Там еды толком не было. В четверг нам давали только рис, а на следующий день – консервированный тунец. Это отразилось на моих результатах. Сейчас, на чемпионате мира ситуация хорошая, мои специальные предпочтения были учтены.

Я приехала в Планицу раньше остальных. Единственное, в ресторане возникли проблемы со смешиванием пасты и лосося. Я просто заказала их по отдельности и смешала», — приводит слова Кристы Iltalehti.

Отметим, что лучшим результатом финки в Ле Рус стало лишь 10-е место.